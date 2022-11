Microsoft zaoferował Sony 10-letnią umowę na Call of Duty na PlayStation

Jeszcze w styczniu Microsoft miał spotkać się z pierwszymi urzędnikami, aby uspokoić tych, którzy krzywo spoglądają na umowę. Phil Spencer miał też w styczniu wykonać telefon do szefa Sony, aby potwierdzić, że jego firma nie zamierza blokować gier z serii Call of Duty na konsolach PlayStation. Co jednak ciekawe, nie wpłynęło to w żaden sposób na sytuację, ponieważ Japończycy wynajęli nawet firmę konsultingową, aby mieć pewność, że urzędnicy ze Stanów Zjednoczonych zablokują transakcję .

Na tym oczywiście kontrowersje się nie kończą; Microsoft oskarżył Sony o wprowadzenie regulatorów w błąd i wyolbrzymianie znaczenia serii Call of Duty w stosunku do jej żywotności na rynku. Jim Ryan, szef Sony, odpowiedział na te zarzuty twierdzeniem, że jest to nieprawda, gdyż amerykańska korporacja jest gigantem technologicznym z długą historią dominacji w branży. Jeżeli natomiast umowa zostanie zatwierdzona, to znikną wszelkie wybory, z którymi gracze mają mierzyć się w przypadku kupowania nowego sprzętu. Na sam koniec dowiedzieliśmy się, że 11 listopada bieżącego roku Microsoft zaoferował Sony 10-letnią umowę, dzięki której przez wspomniany okres seria Call of Duty pozostałaby na japońskim sprzęcie, aczkolwiek korporacja odmówiła redakcji NY Times komentarza w tej sprawie.