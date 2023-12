Microsoft wydaje co roku na Game Pass ogromne pieniądze. Phil Spencer zdradza plany na rozwój

Nie mamy planów wprowadzenia Game Pass na PlayStation ani Nintendo. Chcę się skupić na tym, w jaki sposób nadal wprowadzamy innowacje dla osób, które zaangażowały się w naszą platformę sprzętową I chcemy być pewni, że czują się świetnie w związku z inwestycją w to, co zbudowaliśmy.

Do wymienionych wyżej planów najwyraźniej nie należy wejście, przynajmniej nie teraz, na konkurencyjne platformy, takie jak konsole Sony i Nintendo. Microsoft znakomicie zarabia na sprzedaży subskrypcji – dużo lepiej niż na sprzedaży samych gier i konsol. Jednak nadal jest zainteresowany w utrzymaniem i dostarczaniem graczom nowych konsol spod znaku Xbox. Wiadomo, że trwają przymiarki do przeniesienia rozgrywki w „nowy wymiar”, pewnie stąd pogłoski o nowym Xboxie, który będzie bazował na graniu z chmury.

Ważnym elementem układanki jest na pewno uruchomienie sklepu mobilnego. Spencer niedawno podkreślał, że jego firma „aktywnie pracuje” nad jego wdrożeniem, dzięki czemu stanie się realnym konkurentem dla Apple i Google.

Oczywiście nigdy nie należy mówić nigdy, ale obecnie rzeczywiście nie wygląda na to, żeby Microsoft miał jakieś realne i poddawane realizacji plany wejścia z Game Pass na inne platformy. Być może stanie się to w bliżej nieokreślonej przyszłości, ale póki co nie ma na to szans.