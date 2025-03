Microsoft wprowadza sztuczną inteligencję do Xbox. Ma pomagać graczom kończyć gry

Jeśli gra będzie sprawiać trudności, Copilot for Gaming ma pomagać w przejściu trudniejszych etapów.

Podczas prezentacji pokazano kilka przykładów działania Copilot for Gaming. W Minecraft gracze mogą zapytać o wykorzystanie posiadanych surowców, a SI podpowie, jak stworzyć z nich nowe przedmioty. W Age of Empires IV system nie tylko zainstaluje grę na żądanie, ale także przypomni użytkownikowi, na jakim etapie zakończył poprzednią rozgrywkę. Natomiast w Overwatch Copilot doradzi wybór postaci, uwzględniając zarówno skład drużyny, jak i wcześniejsze wyniki gracza.

Microsoft zaprezentował nową wersję swojej sztucznej inteligencji Copilot AI, tym razem dedykowaną graczom. Copilot for Gaming ma pełnić rolę osobistego asystenta, który nie tylko pomoże szybciej rozpocząć rozgrywkę, ale także wesprze użytkowników w przechodzeniu gier. W najnowszym odcinku oficjalnego podcastu Xbox zaprezentowano pierwsze funkcje systemu, w tym możliwość uzyskania podpowiedzi kontekstowych w trakcie gry.

Wersja testowa Copilot for Gaming trafi wkrótce do użytkowników programu Xbox Insiders na urządzeniach mobilnych. Microsoft liczy na opinie graczy, które pomogą w dalszym rozwoju funkcji. Wprowadzenie asystenta AI może znacząco zmienić sposób, w jaki użytkownicy konsol Xbox podchodzą do rozgrywki, zwłaszcza w wymagających tytułach.