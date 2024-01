Microsoft prezentuje premiery na Xbox i PC. Nadchodzą głośne hity, a jeden trafi do Game Passa

Szykuje się naprawdę dobry tydzień dla graczy. W najbliższych dniach na konsolach Xbox i komputerach osobistych zadebiutuje aż 18 gier. Gracze doczekają się długo wyczekiwanego debiutu Suicide Squad: Kill the Justice League, czyli najnowszej gry studia Rocksteady, twórców trylogii Batman Arkham. Drugą dużą pozycją jest Persona 3 Reload, która od dnia premiery pojawi się w Xbox Game Pass.

Nie będzie to jedyna nowość przyszłego tygodnia w usłudze Microsoftu. Jeszcze w styczniu ofertę wzbogaci Brotato. Warto mieć również na uwadze kilka pozostałych nowości, takich jak Graveyard Girls, Song of Nunu: A League of Legends Story, Speed Crew oraz Jujutsu Kaisen Cursed Clash. Poniżej znajdziecie listę wszystkich premier na konsolach Xbox i PC, które pojawią się na rynku w przyszłym tygodniu.

Xbox i PC – premiery tygodnia (29 stycznia – 2 lutego)