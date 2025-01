Microsoft pewny sukcesu nadchodzącej produkcji. Dziennikarze otrzymali przedpremierową wersję

Na ostatnim pokazie Xbox Developer Direct zobaczyliśmy kolejny zwiastun South of Midnight - przygodowa gra akcji od Compulsion znanego między innymi z Contrast oraz We Happy Few. Studio będzie realizowało pierwszy projekt pod “rządami” Microsoftu, na który otrzymali naprawdę sporo czasu. Z najnowszych informacji dotyczącym embargo na pierwsze wrażenia z gry wynika, że firmy są bardzo pewne swojego dzieła.

South of Midnight - pierwsze opinie oraz rating

Insider znany jako Klobrille podzielił się we wpisie na Twitterze/X informacją dotyczącą South of Midnight. Dziennikarze otrzymali już dostęp do fragmentów produkcji, aby móc zapoznać się z jej jakością oraz pierwszymi wrażeniami, które pojawią się w sieci 11 lutego. Podzielenie się wczesną wersją gry długi czas przed planowaną premierą nie jest zbyt częstym ruchem wykonywanym przez Xboksa - ewentualne wydarzenia preview odbywały się zdecydowanie później.

