Microsoft ostatecznie kończy produkcję Kinecta, ale technologia przetrwa

Wersja konsumencka, czyli ta którą mogliśmy podłączyć do Xboxa , żeby poskakać i pomachać rękami przed telewizorem, najpierw straciła wsparcie, a następnie zaprzestano jej produkcji. Wersja wyłączana w tym momencie to zestaw programistyczny Azure Kinect, który został wprowadzony w 2019 r .

Microsoft oznajmił, że technologia będzie nadal dostępna za pośrednictwem ekosystemu partnerów , więc każdy, kto może jej używać do takich celów, powinien mieć możliwość znalezienia podobnych ofert sprzedawanych przez partnerów zewnętrznych. Twórca systemu Windows zaleca Femto Bolt firmy Orbbec, który wykorzystuje ten sam moduł kamery głębi, jako alternatywę dla Azure Kinect.

Jednak w 2019 r. pojawiła się nowa wersja sensora Kinect w postaci zestawu Azure Kinect Developer Kit, urządzenia peryferyjnego dla komputerów stacjonarnych o wartości 399 dolarów, wspieranego przez chmurę Azure i przeznaczonego do użytku w przedsiębiorstwach oraz dla programistów tworzących algorytmy sztucznej inteligencji. Teraz Microsoft ogłosił, że podjął decyzję o zakończeniu produkcji zestawu Azure Kinect Developer Kit. Urządzenie wyposażone w 12-megapikselowy aparat, czujnik głębokości przelotu i siedem mikrofonów nie zostało jednak całkowicie zapisane do podręczników historii.

W 2017 roku Microsoft ogłosił, że wstrzymuje całą produkcję swojego flagowego urządzenia sterującego ruchem, Kinect , kończąc tym samym siedmioletni okres użytkowania. Rok później Microsoft oznajmił, że zaprzestanie także produkcji adaptera Xbox Kinect – akcesorium USB, które umożliwiało właścicielom Kinect podłączenie czujnika do konsoli Xbox One S, Xbox One X lub komputera z systemem Windows.

Pozostałe zestawy programistyczne platformy Azure Kinect można kupić do końca października lub do wyczerpania zapasów. Obecni użytkownicy mogą nadal z nich korzystać „bez zakłóceń”, a zestaw SDK zestawu programistycznego platformy Azure Kinect będzie nadal dostępny do pobrania.

Po pierwszym wydaniu na konsolę Xbox 360 w listopadzie 2010 roku, Kinect sprzedał się w ciągu całego okresu użytkowania w około 35 milionach egzemplarzy. Microsoft próbował ponownie wzbudzić zainteresowanie, łącząc go z konsolą Xbox One po jej premierze w 2013 roku, ale spowodowało to wzrost ceny konsoli. Wydawało się, że plan przyniósł odwrotny skutek i pakiety wkrótce zniknęły.