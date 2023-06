Xbox One bez nowych gier od Microsoftu. Firma skupia się na obecnej generacji

Już w styczniu ubiegłego roku dowiedzieliśmy się, że produkcję Xboxa One zakończono niedługo po premierze Xbox Series X/S. Tymczasem w sieci pojawiły się kolejne informacje związane ze wspomnianym sprzętem. Okazuje się bowiem, że wewnętrzne studia Microsoftu nie dostarczą więcej nowych gier na konsole ósmej generacji amerykańskiej firmy. Gigant z Redmond w pełni skupia się na produkcjach tworzonych z myślą o PC i Xbox Series X/S.

Studia Microsoftu nie stworzą nowych gier na Xbox One. Firma skupia się na PC i Xbox Series X/S

Matt Booty – szef Xbox Game Studios – w rozmowie z redakcją Axios potwierdził, że Xbox One nie otrzyma więcej gier first-party. Nie oznacza to jednak, że na konsoli ósmej generacji Microsoftu nie będą pojawiać się żadne nowe gry. Posiadacze wspomnianych sprzętów wciąż mogą bowiem liczyć na produkcje od zewnętrznych deweloperów.



Należy także podkreślić, że Microsoft nie porzuca całkowicie Xboxa One. Konsole ósmej generacji wciąż będą bowiem otrzymywać kolejne aktualizacje oprogramowania. Ponadto posiadacze wspomnianych sprzętów mogą skorzystać z usługi Xbox Cloud Gaming, która pozwoli im uruchomić gry z Xbox Series X/S.