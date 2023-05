Microsoft może planować dodanie kolejnych reklam do systemu Windows 11

Jeszcze w marcu ubiegłego roku informowaliśmy Was o tym, że Microsoft przetestował reklamy w systemie Windows 11 w prawdopodobnie najgorszym możliwym miejscu, czyli w eksploratorze plików. Wygląda jednak na to, iż gigant z Redmond nie zamierza się na tym zatrzymać – najnowsze doniesienia w sieci sugerują, że korporacja może planować dodanie kolejnych reklam, tym razem w ustawieniach naszego komputera .

Oczywiście, trzeba pamiętać, że mówimy tutaj o elemencie pochodzącym z wersji testowej systemu – nie ma więc żadnej gwarancji co do tego, że Microsoft ostatecznie wprowadzi go do oficjalnej wersji Windowsa.