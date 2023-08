Microsoft dotrzymuje słowa. Gry z PC Game Pass niedługo w GeForce Now

Porozumienie zostało ogłoszone w ramach starań Microsoftu o uzyskanie zgody organów regulacyjnych na zakup Activision Blizzard. W teorii pokazuje to, że Microsoft nie będzie miał nieuczciwej dominacji nad gamingiem w chmurze. Microsoft sprzedał prawa do transmisji strumieniowej gier Activision Blizzard firmie Ubisoft , aby rozwiać obawy brytyjskich urzędników, a w ostatnich miesiącach podpisywała także mniejsze umowy dotyczące rozgrywki w chmurze.

Obie firmy od jakiegoś czasu tworzą partnerstwo. W lutym Microsoft zawarł umowę z firmą NVIDIA, aby na 10 lat udostępniać gry Xbox w usłudze GeForce Now, a pierwszy tytuł, Gears of War 5, pojawił się w usłudze Nvidii w maju. Po nim nadeszła pora na gry Bethesdy, w tym Doom Eternal i serię Wolfenstein , które ukazały się na początku tego miesiąca.

Obie zainteresowane strony ogłosiły, że tytuły z Game Pass i Microsoft Store będą dostępne do strumieniowego przesyłania w GeForce Now od 24 sierpnia . Nie w każdy tytuł będzie można od razu zagrać, ale dzięki temu subskrybenci Game Pass będą mieli dostęp do takich wydań jak Deathloop i No Man's Sky za pośrednictwem platformy NVIDIA.

Dostęp do gier z jednej usługi przesyłania strumieniowego za pośrednictwem innej może wydawać się dziwny, ale mogą wiązać się to z korzyściami. GeForce Now jest skierowany do entuzjastów, którzy oczekują maksymalnej jakości obrazu i zmniejszonych opóźnień, a poziom Ultimate obsługuje 4K przy 120 klatkach na sekundę. W tym wypadku Game Pass może zabłysnąć w GeForce Now, bo inne usługi nie dają aż takich możliwości.