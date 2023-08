Wrzesień w Xbox Game Pass będzie pełen wrażeń. Zapowiada się świetnie

Do września jeszcze wprawdzie trochę czasu, ale przychodzimy do Was z dobrą wiadomością, jeśli należycie do posiadaczy aktywnej subskrypcji Xbox Game Pass. Przyszły miesiąc prezentuje się naprawdę znakomicie, jeśli chodzi o ofertę usługi abonamentowej Microsoftu. Choć na wstępnej liście znajdziemy zaledwie pięć tytułów, tak trzy z nich zainteresują praktycznie każdego – pozostaje jedynie odliczać czas do pierwszej dużej wrześniowej premiery, czyli Starfielda!

Xbox Game Pass we wrześniu 2023 roku – wstępna lista gier