Microsoft dominuje na PlayStation. Lista najczęściej pobieranych gier na PS5 w kwietniu 2025

Zgodnie z danymi Sony w Ameryce Północnej oraz Europie pierwsze trzy miejsca na liście najchętniej pobieranych gier zajęły tytuły Microsoftu. W USA/Kanadzie ranking otwierał The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered, za nim plasowały się Minecraft i Forza Horizon 5. W Europie na szczycie znalazła się Forza Horizon 5, a tuż za nią The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered i Minecraft.

Jak zauważa VGC, Microsoft poinformował również o 5% wzroście przychodów z gier rok do roku. Przychody z treści i usług Xbox wzrosły o 8%, co było napędzane wzrostem popularności Xbox Game Pass, a także wynikami gier Call of Duty i Minecraft. Jednocześnie firma odnotowała spadek przychodów ze sprzedaży sprzętu Xbox o 6% rok do roku.

PS5 – najczęściej pobierane gry w kwietniu 2025 (USA i Kanada):

The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered Minecraft Forza Horizon 5 MLB The Show 25 NBA 2K25 Clair Obscur: Expedition 33 Call of Duty: Black Ops 6 Grand Theft Auto V Assassin’s Creed Shadows Devil May Cry 5: Special Edition

PS5 – najczęściej pobierane gry w kwietniu 2025 (Europa):