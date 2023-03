MH370: Samolot, który zniknął – dokument o głośnej katastrofie już na Netflixie

MH370: Samolot, który zniknął został nakręcony przez RAW TV w siedmiu krajach. Dokument wykorzystuje zdjęcia archiwalne do rekonstrukcji feralnej nocy, w której doszło do katastrofy. Serial Netflixa przedstawia widzom trzy najpopularniejsze teorie dotyczące zniknięcia samoloty, w tym porwania, a także celowego rozbicia samolotu na Oceanie Indyjskim przez jednego z pilotów.

Na Netflixie swoją premierę ma dzisiaj serial dokumentalny MH370: Samolot, który zniknął. Produkcja przedstawia sprawę głośnej katastrofy z 2014 roku, w której lot 370 linii Malaysian Airlines z Kuala Lumpur zmierzał do Pekinu z 239 pasażerami. Wkrótce po starcie MH370 nagle znikną z ekranów radarów. Chociaż minęło już dziewięć lat, sprawa wciąż nie została rozwiązana.

Dokument zawiera również wywiady z członkami rodzin pasażerów, naukowcami, dziennikarzami i zwykłymi ludźmi z całego świata, którzy na bieżąco śledzili kolejne doniesienia o zniknięciu samolotu. To historia pełna spisków i niewyjaśnionych okoliczności, podejrzanych postaci i oficjalnej ciszy w eterze, ale przede wszystkim okazja do podtrzymania pamięci o tych, którzy zaginęli w jednej z największych nierozwiązanych zagadek naszych czasów i do dalszego poszukiwania odpowiedzi – czytamy w oficjalnym opisie.