Metroidvania łącząca Hollow Knight z japońskim folklorem dostała wersję demonstracyjną

Bo: Path of the Teal Lotus do przetestowania w ramach demo.

W połowie kwietnia Hollow Knight: Silksong otrzymało klasyfikację wiekową w kolejnym kraju. Prace nad kontynuacją ciepło przyjętej gry platformowej mogą już zatem dobiegać końca, jednak wciąż nie otrzymaliśmy daty premiery. W oczekiwaniu na debiut produkcji miłośnicy metroidvanii mogą jednak zwrócić uwagę na inny tytuł, który w pewien sposób łączy Hollow Knight z japońskim folklorem. Mowa o Bo: Path of the Teal Lotus.

Bo: Path of the Teal Lotus z wersją demo. Hollow Knight, ale z japońskim folklorem Już za kilka tygodni w ręce graczy trafi Bo: Path of the Teal Lotus. Metroidvania w stylu Hollow Knight oferuje ręcznie rysowany świat 2,5D inspirowany japońskim folklorem. Zainteresowani trafią do tajemniczego i pełnego mitów świata, w którym odwiedzą między innymi nawiedzony zamek czy tętniącą życiem metropolię. Gracze wcielą się w postać Bo – niebiańskiego kwiata, który „zstąpił z nieba, aby odegrać kluczową rolę w pradawnym, tajemniczym rytuale”. Bo: Path of the Teal Lotus pozwoli wykorzystać wyjątkowy system poruszania się za pomocą legendarnego kija. Twórcy zapewniają, że gra zawiera oniryczne wręcz krajobrazy, urocze stworzenia yokai, a także potężne potwory znane z japońskich legend.

Do dyspozycji miłośników metroidvanii zostaną oddane różnorodne zdolności i techniki przemieszczania się. W świecie gry odnajdziemy także kolorowe lalki, darumy, które można ulepszać i przywoływać do siebie w trakcie starć. Podczas rozgrywki spotkamy wielu sojuszników, ale i wrogów, w tym także onieśmielających bossów. Przemierzaj z gracją kolorowy, ręcznie rysowany świat platformowej gry akcji 2,5D inspirowanej japońskim folklorem. Walcz w powietrzu, odblokowuj potężne tajemne zdolności i odkrywaj świat mitów podczas podróży, w której poznasz sekrety swojego pochodzenia. – czytamy w opisie gry Bo: Path of the Teal Lotus na platformie Steam. Bo: Path of the Teal Lotus zadebiutuje na rynku 17 lipca 2024 roku. Co ważne, zainteresowani tytułem mogą sprawdzić grę w ramach wersji demonstracyjnej. Dostępna jest ona za pośrednictwem platformy Valve.

