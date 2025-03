Metro Redux w promocyjnej cenie w Nintendo eShop. Zestaw dostępny w cenie 9,90 zł

W sklepie Nintendo trwa wyprzedaż, w ramach której możemy kupić Metro Redux - zbiorcze wydanie dwóch pierwszych, odświeżonych odsłon serii Metro. Tytuły są dostępne w niższej cenie przez ograniczony czas oczywiście w wersji na konsolę Nintendo.

Metro Redux - przecena w Nintendo eShop

W ramach Metro Redux chętne osoby otrzymają cyfrowe wersje Metro 2033 Redux oraz Metro: Last Light Redux. Za zestaw będziemy musieli zapłacić tylko 9,90 zł, co jest wynikiem dziewięćdziesięcio procentowej obniżki. Gry są dostępne w polskiej wersji językowej w formie napisów. Oferta będzie obowiązywać do 27 marca 2025 roku.