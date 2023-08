Metro Exodus 2 z zapowiedzią na gamescom 2023? 4A Games pojawi się w Kolonii

Henderson informował w lutym, że kolejna odsłona serii Metro jest już w pełni grywalna, a rozgrywka ma „podążać za klasyczną formułą Metro”. Insider zapowiadał wówczas również, że nowa produkcja 4A Games ma zadebiutować na rynku w 2024 roku. Na ten moment nie pozostaje nam jednak nic innego, jak czekać na oficjalną zapowiedź gry.

Na koniec przypomnijmy, że Metro Exodus, czyli ostatnia odsłona serii Metro, zadebiutowało na rynku w lutym 2019 roku. Obecnie tytuł dostępny jest na komputerach osobistych oraz konsolach PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One i Xbox Series X/S. Jeśli jesteście ciekawi naszej opinii na temat wspomnianej produkcji 4A Games, to zapraszamy Was do lektury: Pociąg do postapokalipsy – recenzja gry Metro Exodus.