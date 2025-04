Meta zwalnia pracowników zajmujących się VR. Technologia przynosi straty?

Informację jako pierwsze podał serwis The Verge , którego źródła wskazują, że zwolnienia objęły zespoły w Oculus Studios — skupiające się na produkcji gier na platformę Quest — oraz część pracowników działu sprzętowego Reality Labs. Doniesienia potwierdził także Bloomberg .

Firma Meta, właściciel Facebooka, przeprowadziła kolejną falę zwolnień. Tym razem dotknęły one ponad 100 pracowników Reality Labs — działu odpowiedzialnego za rozwój sprzętu i oprogramowania do wirtualnej (VR) i rozszerzonej rzeczywistości (AR), w tym popularnych gogli Quest.

Wśród dotkniętych zwolnieniami jest również część zespołu odpowiedzialnego za aplikację fitnessową Supernatural. Meta przejęła twórców Supernatural, studio Within, w 2023 roku za 400 mln dolarów po długiej batalii antymonopolowej z FTC. Zespół potwierdził zwolnienia w emocjonalnym oświadczeniu, w którym wyraził „głębokie zasmucenie” utratą „niektórych z naszych niezwykle utalentowanych członków”.

Mimo cięć Meta zapewnia, że pozostaje zaangażowana w rozwój doświadczeń związanych z rzeczywistością mieszaną, zwłaszcza w obszarze fitnessu i gier. Warto jednak dodać, że to kolejne zwolnienia w Meta na przestrzeni ostatnich lat — w 2022 i 2023 roku firma zmniejszyła zatrudnienie o ponad 20 tys. pracowników. Duże cięcia doprowadziły m.in. do zamknięcia dewelopera Lone Echo, studia Ready at Dawn, które Meta przejęła w 2020 roku.

Redukcje w Reality Labs następują niedługo po tym, jak firma przyznała, że dział AR/VR generował straty rzędu ponad 1 miliarda dolarów miesięcznie przez większość ostatnich dwóch lat. Meta zapowiedziała również, że spodziewa się dalszego wzrostu strat wraz z pogłębianiem inwestycji w zakresie tych technologii.