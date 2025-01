Mel Gibson ujawnił szczegóły dotyczące długo wyczekiwanej kontynuacji swojego kultowego filmu Pasja. W podcaście Joe Rogana reżyser potwierdził, że prace nad filmem nadal trwają, choć projekt był wielokrotnie opóźniany. Początkowo planowano, że zdjęcia rozpoczną się w 2023 roku, potem w 2024, ostatnio, że w 2025 roku. Teraz wychodzi na to, że zdjęcia ruszą dopiero w 2026. Reżyser ujawnił też nowy tytuł filmu, który teraz brzmi po prostu Zmartwychwstanie Chrystusa (The Resurrection of Christ), a w roli Jezusa ponownie wystąpi Jim Caviezel.

Mel Gibson aktualizuje temat Pasji 2 – film trafi do produkcji w 2026

Gibson zaznaczył, że nie ma jeszcze ustalonej daty rozpoczęcia produkcji, ale podkreślił, że musi zacząć preprodukcję, by projekt nabrał tempa. Wyznał, że proces tworzenia filmu trwa dłużej, niż początkowo zakładał, ale zapewnił, że wszystko idzie zgodnie z planem i że projekt "zajmuje odpowiedni czas". Reżyser pracuje nad scenariuszem od 2016 roku, współpracując z bratem Donalem oraz Randallem Wallace’em, scenarzystą Walecznego serca. Do tej pory powstało sześć wersji roboczych tekstu, a obecnie rozważane są dwie, diametralnie różniące się wersje. Przypomnijmy, że jeden z pomysłów na film zakładał ukazanie momentu zstąpienia Jezusa do piekieł. Szczegóły projektu najpewniej poznamy już wkrótce.