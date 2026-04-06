McDonald’s z zestawem "dla graczy". Zobaczymy coś takiego w Polsce?

Mikołaj Berlik
2026/04/06 12:00
Restauracja fast food przygotowała ofertę mającą zachęcić graczy.

Tureckie oddziały sieci McDonald’s przygotował nietypową kampanię skierowaną do fanów gamingu. Główną atrakcją nowego Pro Gamer Menu nie jest samo jedzenie, ale gadżet o nazwie „Archie”, który ma rozwiązać problem graczy online, jakim jest ryzyko wyrzucenia z serwera podczas przerwy na posiłek.

McDonald’s dla graczy

Urządzenie, zaprojektowane przez agencję marketingową TBWA\Istanbul, kształtem nawiązuje do słynnych złotych łuków McDonald’s. Gadżet nakłada się na kontroler tak, aby delikatnie blokował drążki analogowe w określonej pozycji, dzięki czemu gra rejestruje ciągły ruch postaci, co zapobiega automatycznemu wylogowaniu za bezczynność. Narzędzie współpracuje z większością padów posiadających drążki umieszczone obok siebie.

Odwrócenie wzroku od ekranu podczas gry online – zwłaszcza w momentach największej akcji – może bezpośrednio zakłócić płynność rozgrywki. Dlatego wielu graczy stosuje różne sposoby na obejście tego problemu. Przekształciliśmy to zachowanie w spostrzeżenie dotyczące graczy i włączyliśmy postać Archiego do oferty McDonald’s, oferując ją jako prezent klientom zamawiającym zestaw Pro Gamer Menu.

W skład zestawu wchodzą kanapka Big Mac średnie frytki, 8 sztuk krążków cebulowych oraz średnia Coca-Cola. Na ten moment nowość dostępna jest jedynie w Turcji i nie wiemy, kiedy zostanie wprowadzona w innych krajach, w tym oczywiście też w Polsce.

Przedstawiciele sieci przekazali, że projekt powstał na podstawie obserwacji zachowań graczy, którzy często szukają domowych sposobów na oszukanie systemów anty-AFK, by móc spokojnie zjeść bez przerywania postępów w grze.

Źródło:https://insider-gaming.com/mcdonalds-launches-gamer-menu-with-anti-afk-tool-in-turkiye/

