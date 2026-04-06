McDonald’s z zestawem "dla graczy". Zobaczymy coś takiego w Polsce?

Tureckie oddziały sieci McDonald’s przygotował nietypową kampanię skierowaną do fanów gaming u. Główną atrakcją nowego Pro Gamer Menu nie jest samo jedzenie, ale gadżet o nazwie „Archie”, który ma rozwiązać problem graczy online, jakim jest ryzyko wyrzucenia z serwera podczas przerwy na posiłek.

Urządzenie, zaprojektowane przez agencję marketingową TBWA\Istanbul, kształtem nawiązuje do słynnych złotych łuków McDonald’s. Gadżet nakłada się na kontroler tak, aby delikatnie blokował drążki analogowe w określonej pozycji, dzięki czemu gra rejestruje ciągły ruch postaci, co zapobiega automatycznemu wylogowaniu za bezczynność. Narzędzie współpracuje z większością padów posiadających drążki umieszczone obok siebie.

Odwrócenie wzroku od ekranu podczas gry online – zwłaszcza w momentach największej akcji – może bezpośrednio zakłócić płynność rozgrywki. Dlatego wielu graczy stosuje różne sposoby na obejście tego problemu. Przekształciliśmy to zachowanie w spostrzeżenie dotyczące graczy i włączyliśmy postać Archiego do oferty McDonald’s, oferując ją jako prezent klientom zamawiającym zestaw Pro Gamer Menu.

W skład zestawu wchodzą kanapka Big Mac średnie frytki, 8 sztuk krążków cebulowych oraz średnia Coca-Cola. Na ten moment nowość dostępna jest jedynie w Turcji i nie wiemy, kiedy zostanie wprowadzona w innych krajach, w tym oczywiście też w Polsce.