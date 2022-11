McDonald’s też ma swój fotel dla graczy. Nie brakuje nawet podgrzewacza do burgerów

Już niewiele pozostało firm, które w swojej ofercie nie mają żadnych produktów skierowanych do graczy. Ostatnio braki nadrobił nawet McDonald’s, który zaprezentował niezwykły fotel dla graczy. Zapomnijcie o podświetleniu, czy innych typowych dla takich mebli funkcjonalnościach. Mając McCrispy Ultimate Gaming Chair głód nigdy nie będzie Wam straszny.

McCrispy Ultimate Gaming Chair od McDonald’s

Problem w tym, że fotela nie da się kupić, a jeżeli nie mieszkacie w Wielkiej Brytanii, to nie macie co liczyć na wzięciu udziału w loterii, gdzie do wygrania jest właśnie gamingowy fotel od McDonald’s. Na świecie istnieją tylko cztery takie, a McCrispy Ultimate Gaming Chair poza charakterystyczną stylistyką restauracji popularnej sieci fast foodów oferuje również: