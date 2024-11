Max z trzema kinowymi hitami. Fenomenalna oferta na listopad

Widzowie obejrzą aż trzy mocne premiery prosto z kin. Do tego oczekiwane seriale, w tym ze świata Diuny.

Szykuje się prawdziwa uczta dla wszystkich subskrybentów Max. Platforma zaprezentowała swoje nowości na listopad i w tym miesiącu otrzymamy aż trzy duże hity prosto z kina. W tym miesiącu swoją streamingową premierę będzie miał Twisters, czyli remake kultowego kilku katastroficznego z 1996 roku. Produkcja zarobiła w kinach 370,9 mln dolarów. Jeszcze więcej na świecie zgarnęło Bad Boys: Ride or Die, czyli czwarta część przygód kryminalnego akcyjniaka z Willem Smithem i Martinem Lawrencem. Film przyniósł aż 404,4 mln dolarów, a już wkrótce będzie dostępny do obejrzenia na Max. Z kolei w drugiej połowie listopada na platformie pojawi się horror Tarot, który przy budżecie wynoszącym 8 mln dolarów zarobił w kinach 49,1 mln dolarów. A to na dobrą sprawę dopiero początek wielkich premier w serwisie Warner Bros.