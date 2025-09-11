Zaloguj się lub Zarejestruj

Matt Damon i Ben Affleck znów razem w nowym thrillerze - zobacz zwiastun The RIP

Jakub Piwoński
2025/09/11 08:30
0
0

Film powstał dla Netflix.

Do sieci trafił zwiastun filmu The RIP (Łup), w którym główne role grają Matt Damon i Ben Affleck. To kolejne spotkanie na ekranie dwóch przyjaciół i współpracowników, których filmowa relacja trwa od lat 90., kiedy wspólnie napisali oscarowy scenariusz do Buntownika z wyboru. Od tamtej pory Affleck i Damon wielokrotnie pojawiali się razem w projektach filmowych – ostatnio m.in. w Air.

The RIP
The RIP

The RIP – pierwszy zwiastun

Reżyserem i scenarzystą filmu jest Joe Carnahan, znany z dynamicznych i brutalnych kryminałów oraz kina akcji. Jego przełomowy film Narc (2002) uchodzi za jeden z najlepszych policyjnych thrillerów początku XXI wieku, a później stworzył m.in. Smokin’ Aces, The Grey czy Boss Level. Carnahan ma opinię twórcy bezkompromisowego – jego filmy są intensywne, pełne energii i często balansują na granicy kina gatunkowego i autorskiego stylu.

The RIP opowiada historię grupy policjantów z Miami, którzy znajdują fortunę w opuszczonym domu. Znalezisko staje się początkiem niebezpiecznej gry o zaufanie, gdy informacja o gotówce wycieka, a każdy zaczyna podejrzewać każdego.

GramTV przedstawia:

Carnahan przedstawił scenariusz, zanim do projektu dołączyli Damon i Affleck – ich udział pozwolił szybko dopiąć umowę z Netfliksem. Film ma szansę być powrotem reżysera do formy po nieudanym Shadow Force z 2024 roku, który okazał się zarówno finansową, jak i artystyczną klapą. Premiera odbędzie się bezpośrednio na Netflixie na początku 2026 roku.

Źródło:https://www.worldofreel.com/blog/2025/9/10/rip-trailer-released

Tagi:

Popkultura
matt damon
Ben Affleck
Steven Yeun
Kyle Chandler
Jakub Piwoński

Wieloletni dziennikarz, redaktor, krytyk, który lubi opowiadać o tym co właśnie obejrzał. W gram.pl od 2024 roku.


Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112