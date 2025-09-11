Matt Damon i Ben Affleck znów razem w nowym thrillerze - zobacz zwiastun The RIP

Do sieci trafił zwiastun filmu The RIP (Łup), w którym główne role grają Matt Damon i Ben Affleck. To kolejne spotkanie na ekranie dwóch przyjaciół i współpracowników, których filmowa relacja trwa od lat 90., kiedy wspólnie napisali oscarowy scenariusz do Buntownika z wyboru. Od tamtej pory Affleck i Damon wielokrotnie pojawiali się razem w projektach filmowych – ostatnio m.in. w Air.

The RIP – pierwszy zwiastun

Reżyserem i scenarzystą filmu jest Joe Carnahan, znany z dynamicznych i brutalnych kryminałów oraz kina akcji. Jego przełomowy film Narc (2002) uchodzi za jeden z najlepszych policyjnych thrillerów początku XXI wieku, a później stworzył m.in. Smokin’ Aces, The Grey czy Boss Level. Carnahan ma opinię twórcy bezkompromisowego – jego filmy są intensywne, pełne energii i często balansują na granicy kina gatunkowego i autorskiego stylu.