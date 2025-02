Niezwyciężony – recenzja trzeciego sezonu. Supermoc wciąż jest silna

Od zakończenia drugiego sezonu Niezwyciężonego minęło już dziesięć miesięcy, a zgodnie ze słowami twórców hitowego serialu od Amazona, produkcja kolejnych sezonów miała znacznie przyśpieszyć, aby nie dochodziło do kolejnej tak długiej przerwy, jak między pierwszą a drugą serią. Swojego słowa dotrzymali i kontynuacja przygód Marka Graysona już za chwilę pojawi się na platformie Prime Video. Fani nie muszą obawiać się o losy tej produkcji i czwarty sezon jest już zamówiony i wiele wskazuje na to, że nie będzie to jeszcze koniec tego serialu. I oby Niezwyciężony trwał jak najdłużej w takiej formie, w jakiej ten serial dał się poznać w obecnych trzech sezonach. To bez wątpienia obok The Boys, Pingwina, Lokiego, czy X-Men ’97 najlepszy superbohaterski serial, jaki możemy oglądać. Produkcje Amazona udowadniają, że duopol Marvela i DC nie istnieje i nawet mniejsze, mniej znane na świecie produkcje o bohaterach mogą zaistnieć i cieszyć się ogromnym zainteresowaniem fanów. Trzeci sezon Niezwyciężonego jedynie to potwierdza, dając nam kolejną ekscytującą historię z brutalną, widowiskową akcję, która rozwija się w sposób, który niejednokrotnie zaskakuje.

Opowieść w nowych odcinkach rozpoczyna się trzy miesiące po dramatycznych wydarzeniach z finału drugiego sezonu, w którym Mark w szaleńczym gniewie zabił Angstroma Levy’ego, narażając całe multiwersum na zniszczenie. Zanim jednak poznamy reperkusje tej decyzji, chłopak nie radzi sobie z tym najlepiej pod względem emocjonalnym i moralnym, a jego poczucie winy pcha go do zastanowienia, czy wciąż może być bohaterem i nie stać się tyranem na miarę swojego ojca. Mark nie ma jednak wiele czasu, aby zastanawiać się nad swoją przyszłością jako obrońcy Ziemi, gdyż musi wyruszyć do akcji, aby zmierzyć się z kolejnymi zagrożeniami. Może również liczyć na pomoc innych bohaterów, w tym Atom Eve oraz niespodziewanych sojuszników.

Trzeci sezon jeszcze bardziej od poprzedniego skupia się na wewnętrznym konflikcie Marka Graysona. Bohater musi przejść długą drogę, aby na nowo odzyskać pewność siebie i wyznaczyć sobie nowe cele. Przez to wszystko serial staje się bardziej refleksyjny, a w konsekwencji również głębszy emocjonalnie. Objawia się to również w relacjach syna Omni-Mana z innymi bohaterami, na czele z Eve, między którymi romans zaczyna nabierać rozpędu i staje się jednym z najważniejszych wątków w nowych odcinkach. Główny bohater dojrzewa również w relacjach rodzinnych, nie tylko z matką Debbie, ale również w kontekście opieki nad jego przyrodnim bratem Olivierem, który pomimo młodego wieku, rozwija się w zastraszającym tempie i wykazuje chęć podążania drogą starszego rodzeństwa i rozpocząć swoją własną przygodę jako superbohater. Mark musi więc zaopiekować się swoim młodszym bratem i poprowadzić go ścieżką prawości, aby nie powtórzył jego własnych błędów w przyszłości.

Powraca także Cecil, z którym konflikt głównego bohatera jeszcze bardziej narasta, a ich cele stają się rozbieżne. Chociaż Mark walczy z wieloma przeciwnikami na przestrzeni całego sezonu, to najpoważniejsze starcia toczy z Cecilem. Gdy chłopak dobrze radzi sobie z fizycznym rozwiązywaniem sporów, tak te intelektualne sprawiają mu większe trudności, a sam Cecil staje się jego głównym antagonistą pod względem ideologicznym. Obaj zupełnie inaczej postrzegają granicę między byciem bohaterem a wybawcą ludzkości. Stanowi to jeden z najbardziej istotnych motywów trzeciego sezonu Niezwyciężonego.

Jeszcze więcej przeciwników

W nowych odcinkach zrezygnowano z klasycznej formuły „głównego przeciwnika”, na rzecz wprowadzenia kilku pomniejszych. Najważniejszych z nich jest Powerplex, który wnosi sporo świeżości, intensywności i dramatyzmu do opowieści, to nie jest on tak istotny jak Omni-Man w pierwszym sezonie lub Angstrom Levy w drugim. Mark będzie musiał pokonać także kilku innych groźnych antagonistów znanych z komiksów, czy jak wcześniej wspomniałem, również Cecila, rzucających mu najróżniejsze wyzwania, z którymi bohater musi się zmierzyć. Mimo to odczuwalny jest brak „głównego złego”, który nadałby większej dynamiki całej historii, łącząc wszystkie te wątki w jedną całość.