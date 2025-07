Master Detective Archives: Rain Code za 165 zł w Media Markt

W sklepie Media Markt można obecnie kupić pudełkowe wydanie gry Master Detective Archives: Rain Code na Nintendo Switch w cenie 164,99 zł. To świetna okazja, by sprawdzić debiutancki tytuł studia Too Kyo Games, stworzonego przez autorów kultowej serii Danganronpa.

Master Detective Archives: Rain Code – oferta w Media Markt

Master Detective Archives: Rain Code dostępne jest w fizycznej wersji na konsolę Nintendo Switch, a według opisu w sklepie – jest także kompatybilna z nadchodzącym Nintendo Switch 2. Zamówienia objęte są darmową dostawą kurierem lub do paczkomatu.