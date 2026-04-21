Mass Effect doczeka się wielkich zmian, aby trafił również do osób nieznających gier? Scenarzysta komentuje kontrowersje

I jak to będzie z tym serialowym Mass Effectem od Amazona?
Prace nad serialową adaptacją Mass Effect trwają, jednak na początku bieżącego miesiąca w sieci pojawiły się doniesienia sugerujące zmiany w kierunku projektu. Według jednego z artykułów twórcy mieliby dostosowywać produkcję do widzów niezwiązanych z grami. Do tych informacji odniósł się główny scenarzysta Daniel Casey, który stanowczo zaprzeczył takim doniesieniom.
Mass Effect – scenarzysta zaskoczony rewelacjami o serialu
W odpowiedzi na pytania fanów w mediach społecznościowych Casey podkreślił, że przedstawiony w artykule obraz sytuacji nie pokrywa się z jego doświadczeniami przy pracy nad serialem:
Nie mogę mówić o szczegółach tego, co piszę, ponieważ obowiązują mnie umowy o poufności, ale jeśli to coś warte, artykuł Anklera zaskoczył mnie tak samo jak was”
Scenarzysta odniósł się również bezpośrednio do kwestii rzekomego kierowania produkcji do odbiorców spoza świata gier:
Nie wiem, skąd wziął się ten cytat o widzach niezwiązanych z grami ani kto go wypowiedział, ale nikt nigdy nie powiedział mi czegoś takiego.
GramTV przedstawia:
Serial Mass Effect powstaje dla Amazon MGM Studios i wciąż znajduje się na etapie rozwoju. Produkcja ma rozpocząć się najwcześniej pod koniec 2026 roku, a Casey pełni w projekcie rolę głównego scenarzysty. Wśród fanów od początku pojawiały się obawy o wierność materiałowi źródłowemu, szczególnie ze względu na charakter serii, która opiera się na wyborach gracza i różnych ścieżkach fabularnych.
Wcześniejsze wypowiedzi producenta wykonawczego Mike’a Gamble’a wskazują jednak, że twórcy nie zamierzają bezpośrednio adaptować historii komandora Sheparda. Zamiast tego serial ma opowiedzieć zupełnie nową historię osadzoną po wydarzeniach z oryginalnej trylogii, co pozwoli zachować różnorodne zakończenia wypracowane przez graczy.
Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!