Marvel's Spider-Man 2 w końcu otrzymało Nową Grę Plus. Aktualizacja już dostępna

Doczekaliśmy się. Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, przedstawiciele studia Insomniac Games udostępnili dziś kolejną aktualizację do gry Marvel’s Spider-Man 2. Tym razem mamy jednak do czynienia z wyczekiwanym przez wielu graczy patchem, ponieważ dodaje on do produkcji m.in. tryb Nowej Gry Plus. Poniżej znajdziecie wszystkie najważniejsze szczegóły.

Nowa Gra Plus już dostępna w Marvel’s Spider-Man 2. Szczegóły aktualizacji

Tak jak wspomniałem wyżej, aktualizacja dodała do produkcji tryb Nowej Gry Plus, który pozwala m.in. wyjść poza limit poziomu gry podstawowej czy też odblokować nowe style strojów symbiontów dzięki postępom na poziomie Ultimate. Oczywiście, ta konkretna nowość wiąże się z nowym trofeum dostępnym do zdobycia. Oprócz tego otrzymaliśmy możliwość powtarzania misji, zmiany pory dnia (funkcja dostępna w tzw. post-game, czyli po przejściu fabuły, w ustawieniach). Do gry dodane zostały stroje z Hellfire Gala dla Petera i Milesa, zaprojektowane przez znanych artystów z Marvela. Zainteresowanych pełną listą zmian oraz nowości zapraszamy pod ten adres.

