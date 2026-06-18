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Marvel’s Spider-Man 2 z nową zawartością. Gracze poczują się jak Tom Holland

Artur Skiba
2026/06/18 18:30
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Już niedługo w produkcji Insomniac Games pojawi się nowy kostium.

Wczoraj opublikowano nowy zwiastun filmu Spider-Man: Całkiem nowy dzień. Zgodnie z zapowiedziami wspomniana produkcja trafi do kin ostatniego dnia lipca, ale to nie koniec dobrych wieści dla fanów Człowieka-Pająka. Okazuje się bowiem, że już w przyszłym miesiącu gra Marvel’s Spider-Man 2 zostanie wzbogacona o nową zawartość.

Spider-Man: Całkiem nowy dzień
Spider-Man: Całkiem nowy dzień

W Marvel’s Spider-Man 2 pojawi się wkrótce strój z filmu Spider-Man: Całkiem nowy dzień

Nadchodząca aktualizacja ma oczywiście związek z promocją nowej produkcji z Tomem Hollandem w roli głównej. Zgodnie z przekazanymi informacjami już 28 lipca 2026 roku w grze Marvel’s Spider-Man 2 pojawi się strój z filmu Spider-Man: Całkiem nowy dzień. Wiadomość ta z pewnością ucieszy wszystkich miłośników Człowieka-Pająka i fanów produkcji Insomniac Games.

Na dole wiadomości znajdziecie najnowszy zwiastun filmu Spider-Man: Całkiem nowy dzień. Wspomniana wersja została opublikowana na oficjalnym kanale PlayStation na YouTube. Dlatego też na samym końcu materiału znalazło się miejsce na zapowiedź nowej zawartości zmierzającej do gry Marvel’s Spider-Man 2.

GramTV przedstawia:

Na koniec przypomnijmy, że gra Marvel’s Spider-Man 2 dostępna jest komputerach osobistych, a także na konsolach PlayStation 5. Jeśli natomiast jesteście ciekawi naszej opinii na temat wspomnianej produkcji studia Insomniac Games, to zapraszamy Was do lektury: Recenzja Marvel's Spider-Man 2 – pająków 2-óch.

Źródło:https://x.com/PlayStation/status/2067321531668238637

Tagi:

News
PC
zapowiedź
gra akcji
Insomniac Games
Sony Interactive Entertainment
Spider-Man
TPP
PlayStation 5
superbohaterowie
PlayStation Studios
nowa zawartość
Marvel's Spider-Man 2
Spider-Man: Brand New Day
Spider-Man: Całkiem nowy dzień
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Portal: v.6.1.112