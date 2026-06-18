Marvel’s Spider-Man 2 z nową zawartością. Gracze poczują się jak Tom Holland

Wczoraj opublikowano nowy zwiastun filmu Spider-Man: Całkiem nowy dzień. Zgodnie z zapowiedziami wspomniana produkcja trafi do kin ostatniego dnia lipca, ale to nie koniec dobrych wieści dla fanów Człowieka-Pająka. Okazuje się bowiem, że już w przyszłym miesiącu gra Marvel’s Spider-Man 2 zostanie wzbogacona o nową zawartość.

W Marvel’s Spider-Man 2 pojawi się wkrótce strój z filmu Spider-Man: Całkiem nowy dzień

Nadchodząca aktualizacja ma oczywiście związek z promocją nowej produkcji z Tomem Hollandem w roli głównej. Zgodnie z przekazanymi informacjami już 28 lipca 2026 roku w grze Marvel’s Spider-Man 2 pojawi się strój z filmu Spider-Man: Całkiem nowy dzień. Wiadomość ta z pewnością ucieszy wszystkich miłośników Człowieka-Pająka i fanów produkcji Insomniac Games.