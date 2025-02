Marvel przedwcześnie ogłosił nową produkcję z uwielbianym bohaterem

W ostatnim czasie Brad Winderbaum, szef Marvel Television, udzielił kilka wywiadów, z których dowiedzieliśmy się wielu interesujących informacji dotyczących przyszłości MCU na Disney+. Ujawniono, że przerwano prace nad trzema serialami, w tym jednym szczególnie istotnym, który miał stanowić wstęp do trzeciej sagi uniwersum, a także o planach na drugie sezonu Hawkeye i To zawsze Agatha, czy zmianach w produkcji seriali, przez co drugi sezon Moon Knighta nie powstanie. Obecnie firma skupia się na promocji Daredevil: Odrodzenie, czyli wielkiego powrotu Diabła z Hell’s Kitchen. Matt Murdock spotka na swojej drodze Punishera, który również otrzyma swoją własną produkcję. Chociaż przedstawiciel Marvela ogłosił tę dobrą nowinę dla fanów Franka Castle’a, to wypowiedź Winderbauma została szybko usunięta z sieci.

Punisher otrzyma własny film w ramach Marvel Special Presentations

W rozmowie z serwisem Comicbook.com powiedział, że Jon Bernthal na dłużej powróci do roli Punishera. Marvel przygotowuje dla tej postaci specjalny krótkometrażowy film w ramach Marvel Special Presentations.