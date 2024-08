Marvel nie jest pewny premiery swojego filmu? Prezes Disneya pominął tę produkcję

Marvel obecnie skupia się na Avengers: Doomsday, które wprowadzi Doktora Dooma do uniwersum, czyniąc z tej postaci głównego przeciwnika dla superbohaterów w drugiej sadzie MCU. Niedawno pojawiły się doniesienia, że antagonista będzie miał określone motywacje, dla tego nie będzie postrzegał sam siebie w roli czarnego charakteru. Studio ma jednak zaplanowane również inne filmy i to już na przyszły rok. Według niedawno opublikowanego harmonogramu w 2025 roku możemy doczekać się czterech kinowych filmów, w tym Blade’a. Pozostawienie daty premiery filmu o słynnym wampirze na przyszły rok zaskoczył wielu widzów, ale najwidoczniej debiut produkcji nie jest jeszcze pewny i Blade nie został wspomniany przez prezesa Disneya, Boba Igera, we wczorajszym oświadczeniu, które pojawiło się przy okazji spotkania z inwestorami.

Blade jednak nie zadebiutuje w kinach w 2025 roku?

Na 2025 rok Marvel szykuje premierę Kapitana Ameryki: Nowy wspaniały świat, Thunderbolts*, Fantastyczną Czwórkę oraz Blade. Jednak tego ostatniego filmu zabrakło we wspólnym oświadczeniu Igera i dyrektora finansowego Disneya, Hugh Johnstona. Wymieniono wszystkie najważniejsze produkcje wytwórni na przyszły rok, ale Blade nie znalazł się wśród nich.