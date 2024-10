Marvel miał konkretny powód usunięcia premiery Blade’a. Nie chodzi tylko o zakulisowe problemy filmu

Perez twierdzi również, że inne projekty z MCU, takie jak Armor Wars, czy Nova, również obecnie znajdują się w fazie zawieszenia. Marvel nie chce obecnie pracować nad pobocznymi historiami, które nie są związane z głównym wątkiem.

