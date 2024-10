Marvel szykuje nową grupę superbohaterów w MCU. Trwają pracę nad filmem i poszukiwanie reżysera

Żadne szczegóły tego projektu nie są na razie znane, ale to właśnie w Midnight Sons może dojść do debiutu Blade’a granego przez Mahershalę Aliego, którego film ostatnio stracił datę premiery. Do nowej drużyny Marvela mogą dołączyć również Jack Russell i Elsa Bloodstone, którzy pojawili się w specjalnym filmie Wilkołak nocą, a także Ghost Rider, Morbius, Moon Knight, Clea, Black Knight, Agatha Harkness, Man-Thing, czy Wong.

Minidght Sons może więc skupić się na magicznych i nadprzyrodzonych zagrożeniach w uniwersum Marvela. Byłoby to również odpowiednie wprowadzenie dla nowych postaci, czyli Blade’a i Ghost Ridera, zanim otrzymają swoje własne kinowe produkcje.