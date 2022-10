Marcin Dorociński w Mission: Impossible! Polak wystąpi obok Toma Cruise’a

W opublikowanym wpisie Dorociński podkreśli, że gdy pierwsza część Mission Impossible debiutowała w kinach w 1996 roku, on sam był jeszcze studentem Akademii Teatralnej, a Toma Cruise’a podziwiał na filmowych plakatach wiszących u koleżanek. Rodzimy aktor przyznał, że gdyby ktoś wówczas powiedział mu, że 26 lat później wystąpi w dwóch ostatnich częściach wspomnianej sagi, to powiedziałby, że to „niemożliwe”, a następnie „popukałby się po głowie i czym prędzej się oddalił”.

Pierwszym castingiem, który otrzymałem od mojej londyńskiej agencji był MI - Ghost Protocol. Przegrałem. Od tego czasu nagrałem ponad 1200 self tape’ów. I przegrałem je wszystkie. Pierwszy self tape wygrałem w zeszłym roku - po ponad dziesięciu latach żmudnych nagrań, wielkich nadziei i starań. Po 1200 wcześniejszych bolesnych i dotkliwych porażkach. I te dwa wygrane to była @netflixvalhalla i MI: Dead Reckoning. I teraz mogę dzielić się moją radością z Wami.

Polski aktor podkreślił, że „sukcesy nie przychodzą same” oraz „mają to do siebie, że długa droga do nich najczęściej okupiona jest wyrzeczeniami, porażkami, upadkami, rozczarowaniami”. Dorociński przyznał również, że miał szczęście spotkać w swoim życiu ludzi, którzy uwierzyli w marzenie o zagranicznym angażu bardziej niż sam aktor. Polak podziękował także za wsparcie i przyznał, że jest wzruszony.



Mission: Impossible – Dead Reckoning Part One pojawi się w kinach 14 lipca 2023 roku. Oprócz Marcina Dorocińskiego i Toma Cruise’a w filmie wystąpią również: Hayley Atwell, Rebecca Ferguson, Simon Pegg, Ving Rhames, Vanessa Kirby, Henry Czerny, Shea Whigham, Pom Klementieff i Esai Morales.