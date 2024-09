Manor Lords z całą masą nowości. Polski RTS otrzymał wyczekiwaną aktualizację

Przede wszystkim Manor Lords zostało pomyślnie przeniesione na Unreal Engine 5, rozwiązując przy tym wiele problemów związanych ze stabilnością oraz wydajnością . Gracze mogą oczywiście liczyć również na ulepszoną oprawę wizualną. Nie są to jednak jedyne nowości wprowadzone wraz z patchem 0.8.004.

Już pod koniec sierpnia gracze otrzymali możliwość testowania kolejnej dużej aktualizacji do Manor Lords . W międzyczasie Grzegorz Styczeń – twórca gry – udostępnił kilka mniejszych „łatek” eliminujących różnego rodzaju błędy i problemy. Wczoraj natomiast prace nad patchem 0.8.004 zostały zakończone, a wszyscy fani produkcji polskiego dewelopera mogą cieszyć się masą nowości.

Wspomniana aktualizacja dodaje bowiem do Manor Lords również nowe funkcje rozgrywki jak np. system łowienia ryb. Od teraz rzeźnicy mogą również zamieniać nadwyżki żywego inwentarza w mięso. Wprowadzono również nowy system psucia się żywności – dla przykładu ryby będą psuć się szybciej od chleba, a nowe złoża soli mogą być wykorzystywane do produkcji kiełbas, aby ograniczyć jej psucie się.

Dzięki najnowszej aktualizacji gracze Manor Lords będą mogli także wytwarzać kusze i wyposażać w nie zarówno milicję, jak i myśliwych, czyli nową jednostkę najemników korzystających z broni dystansowej. Wspomniany patch pozwala również ustawić limity produkcji dla poszczególnych miejsc pracy i rezerwy, aby nadać priorytet poszczególnym zasobom.

Najnowsza aktualizacja do Manor Lords wprowadza też kolejne poprawki związane z wydajnością i optymalizacją. Nie zabrakło też miejsca na zmiany w balansie i poprawki błędów. Jeśli jesteście zainteresowani szczegółowym opisem patcha 0.8.004, to znajdziecie go w komunikacie opublikowanym na Steam.

Na koniec przypomnijmy, że Manor Lords dostępne jest obecnie we wczesnym dostępie na PC. Gra znajduje się także w usłudze PC Game Pass. W późniejszym terminie polska produkcja ma doczekać się również wersji konsolowej, która wzbogaci bibliotekę Xbox Game Pass.