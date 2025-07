Manga Dragon Ball Super nie powróci w 2025 roku. Fani serii muszą mieć naprawdę anielską cierpliwość

Manga Dragon Ball Super pozostaje w zawieszeniu od 20 marca 2024 roku i wszystko wskazuje na to, że nie wróci już w tym roku. Ostatni opublikowany rozdział 103, prawdopodobnie trafił do magazynu V-Jump tuż po śmierci Akiry Toriyamy, legendarnego twórcy serii. Od tamtej pory nie ukazał się ani jeden nowy rozdział.

Manga Dragon Ball Super nie zostanie wznowiona w 2025 roku

Manga Dragon Ball Super zadebiutowała w 2015 roku, a za jej ilustracje odpowiada Toyotaro, który współpracował blisko z Akirą Toriyamą. Dotychczas ukazały się 23 tomy, a angielskie wydania, zarówno cyfrowe, jak i papierowe, od 2016 roku publikuje VIZ Media. Początkowo przypuszczano, że przerwa będzie krótka. Wśród fanów panowało przekonanie, że nowy rozdział pojawi się w maju 2024 roku, jednak tak się nie stało. Co gorsza, najnowszy numer magazynu V-Jump również nie zawiera żadnych informacji na temat wznowienia serii. W związku z tym wszystko wskazuje na to, że Dragon Ball Super nie powróci przed 2025 rokiem, a jeśli nawet, to najprawdopodobniej nie w ramach V-Jumpa.