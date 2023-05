Mała Syrenka podzieliła recenzentów. Niektórzy nie zostawiają suchej nitki na filmie Disneya

W piątek czeka nas premiera Małej Syrenki, czyli aktorskiej wersji klasycznej animacji Disneya. Produkcja wzbudziła wiele kontrowersji castingiem do tytułowej roli, ale jak czytamy w pierwszych recenzjach, to nie stanowi to części wielu problemów filmu. W serwisie Rotten Tomatoes produkcja ma 70% pozytywnych opinii z 61 recenzji ze średnią oceną 6,5/10. Gorzej wygląda to w przypadku Metacritic, gdzie średnia nota z 20 recenzji wynosi 57/100.

Mała Syrenka – pierwsze recenzje

Co więc poszło nie tak? Recenzenci najbardziej krytykują odtwórczość i brak odwagi twórców, aby zaproponować coś nowego, przez co produkcja nie różni się od poprzednich aktorskich remake’ów i fani pierwowzoru nie mają tu czego szukać. Widzowie mogą się więc spodziewać wypranego z emocji filmu, który powiela znane sceny z animacji, ale tworząc z nich bezkształtną papkę, której daleko do fenomenu animacji. Mała Syrenka ma być filmem niepotrzebnym i zrobionym na kolanie, który jest zwykłym skokiem na kasę. Wiele krytyki spadło również na wizualną stronę filmu, która jest szara i pozbawiona życia, przez co mniejsze dzieci raczej nie zainteresują się tą produkcją.

Wszyscy są jednak zgodni, że Halle Bailey to świetna Arielka, która dla niektórych jest jedynym powodem, aby w ogóle obejrzeć film do końca. Część recenzentów, którym film się spodobał, odnaleźli w nim magię Disneya i uważają, że to jeden z najbardziej udanych aktorskich remake’ów Studia Myszki Miki. Redaktor Total Film nazwał nawet film lepszą produkcją od animacji.

Świat ludzi to bałagan, ale z Halle Bailey, podwodne życie jest lepsze niż wszystko, co Disney zrobił w aktorskich produkcjach przez ostatnią dekadę - Entertainment Weekly

Błyskotliwa, czarująca nowa wersja, która przewyższa oryginał, z perfekcyjnym występem Halle Bailey – Total Film

Aktorska Mała Syrenka to świeże spojrzenie na ukochaną klasykę, która nie boi się wziąć bajki i uczynić ją tak realistyczną, jak to tylko możliwe, zapraszając widzów do zanurzenia się w niezbadanych wodach wraz z wciągającymi i czarującymi głównymi bohaterami – The Wrap

Na razie Mała Syrenka istnieje poza światem, którego tak bardzo chce być częścią, takim, który już tak pięknie został przedstawiony w swoim poprzedniku, „prawdziwym” lub nie – IndieWire

Podobnie jak inne przeróbki aktorskie, Mała Syrenka to starannie opakowana historia przepełniona świadomą reprezentacją. Jest w niej wystarczająco dużo, aby miło spędzić wieczór, ale nie pozostaje z niczym więcej, niż przemijającym poczuciem déjà vu – The Hollywood Reporter