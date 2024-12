Zwiastun Mafia: The Old Country wyciekł przed TGA 2024. Pierwsze spojrzenie na głównego bohatera i termin premiery

Czwarta część Mafii wycieka do sieci przed oficjalną prezentacją zwiastuna na zbliżającym się The Game Awards 2024.

W sierpniu Take-Two Interactive zaprezentowało pierwszy oficjalny zwiastun Mafia: The Old Country, który uświetnił imprezę gamescom Opening Night Live 2024. Teraz Hangar 13 skorzystał z kolejnego święta dla graczy i już wcześniej zapowiedziano, że nowy materiał z gry zadebiutuje dzisiejszej nocy podczas The Game Awards 2024. Jeden z użytkowników serwisu X zepsuł wszystkim niespodziankę i podzielił się nagraniem z samego końca przyszykowanego zwiastuna.

Mafia: The Old Country – zwiastun z The Game Awards 2024 wyciekł do sieci

Na materiale, który zobaczycie pod tym linkiem, otrzymujemy pierwsze spojrzenie na nowego bohatera serii. Zwiastun Mafia: The Old Country skupi się na przerywnikach filmowych, więc na prezentację rozgrywki będziemy musieli jeszcze trochę poczekać. Na samym końcu trailera wydawca ujawnił planowany termin premiery gry, który został wyznaczony na lato 2025 roku. Tym samym premiery możemy spodziewać się od maja do końca sierpnia przyszłego roku.