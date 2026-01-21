Macie niedosyt po Kingdom Come Deliverance 2? Sprawdźcie zwiastun niezależnego Knight’s Path!

Zapotrzebowanie na bardziej przyziemne gry fabularne osadzone w realiach średniowiecza nie słabnie. Produkcje w których gracz wciela się po prostu w wojownika odzianego w stal i dzierżącego broń białą są niezwykle pożądane, zwłaszcza po premierze Kingdom Come Deliverance 2. Dla takich właśnie osób stworzono Knight’s Path, które pozwoli wcielić się w średniowiecznego rycerza.

Knight’s Path na nowym zwiastunie

Jednym z najbardziej rzucających się w oczy elementów trailera jest intensywność kolorów, zwłaszcza w zbrojach i strojach rycerzy. Choć średniowiecze mogło być trudnym okresem do życia, nie oznacza to, że musiało być ponure wizualnie. W rzeczywistości heraldyka i odzież z tamtych czasów często były bardzo barwne, co zwiastun bardzo wyraźnie podkreśla. Twórcy zaznaczają jednak, że Knight’s Path nie jest realistycznym odwzorowaniem konkretnej epoki historycznej. To wciąż gra z pogranicza low fantasy, co tłumaczy między innymi scenę ze zwiastuna, w której bohater paruje atak smoka, a także obecność tak nietypowych przeciwników jak olbrzymi ślimak.