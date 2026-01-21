Macie niedosyt po Kingdom Come Deliverance 2? Sprawdźcie zwiastun niezależnego Knight’s Path!

Opublikowano zwiastun rozgrywki Knight’s Path, czyli niezależnej gry Action RPG.
Zapotrzebowanie na bardziej przyziemne gry fabularne osadzone w realiach średniowiecza nie słabnie. Produkcje w których gracz wciela się po prostu w wojownika odzianego w stal i dzierżącego broń białą są niezwykle pożądane, zwłaszcza po premierze Kingdom Come Deliverance 2. Dla takich właśnie osób stworzono Knight’s Path, które pozwoli wcielić się w średniowiecznego rycerza.
Knight’s Path na nowym zwiastunie
Jednym z najbardziej rzucających się w oczy elementów trailera jest intensywność kolorów, zwłaszcza w zbrojach i strojach rycerzy. Choć średniowiecze mogło być trudnym okresem do życia, nie oznacza to, że musiało być ponure wizualnie. W rzeczywistości heraldyka i odzież z tamtych czasów często były bardzo barwne, co zwiastun bardzo wyraźnie podkreśla. Twórcy zaznaczają jednak, że Knight’s Path nie jest realistycznym odwzorowaniem konkretnej epoki historycznej. To wciąż gra z pogranicza low fantasy, co tłumaczy między innymi scenę ze zwiastuna, w której bohater paruje atak smoka, a także obecność tak nietypowych przeciwników jak olbrzymi ślimak.
Choć w grze pojawią się elementy fantastyczne, nie należy spodziewać się typowych dla high fantasy czarodziejów rzucających kulami ognia. Jak sugerują twórcy, Knight’s Path stawia na możliwie ugruntowane, realistyczne podejście, z fantastyką ograniczoną do minimum. Szczególny nacisk położono na system walki w Knight’s Path. Techniki zaprezentowane w zwiastunie oraz stanowiące podstawę rozgrywki, oparte są na prawdziwych zasadach “Historical European Martial Arts”, przy konsultacji z ekspertem w tej dziedzinie. Widać to w sposobie poruszania się postaci oraz w konkretnych manewrach, takich jak mordschlag, czyli chwytanie miecza za ostrze w celu użycia go jak broni obuchowej przeciwko powalonemu przeciwnikowi.
GramTV przedstawia:
Oczywiście twórcy przyznają, że wprowadzono pewne kompromisy na potrzeby grywalności oraz elementów fantastycznych, jednak jako baza dla animacji walki jest to jedno z najbardziej realistycznych podejść, jakie można obecnie zobaczyć w grach RPG akcji. Knight’s Path można już dodać do listy życzeń na Steamie, choć data premiery nie została jeszcze ogłoszona. Jak ujawnia sam zwiastun, prezentowany materiał pochodzi z wersji pre-alpha, co oznacza, że na pełne wydanie gry trzeba będzie jeszcze trochę poczekać.
Dla niecierpliwych dostępne jest darmowe demo koncepcyjne zatytułowane Knight’s Path: The Tournament, które pozwala sprawdzić w praktyce, czego można spodziewać się po pełnej wersji gry.
