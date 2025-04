Lost Soul Aside opóźnione. Zagramy dopiero za kilka miesięcy

Wydawca Sony Interactive Entertainment oraz studio Ultizero Games ogłosili, że premiera gry akcji RPG Lost Soul Aside została przesunięta z pierwotnie planowanej daty 30 maja 2025 roku.

Lost Soul Aside to przygodowa gra akcji RPG, w której gracz wyrusza w podróż, by ocalić swoją młodszą siostrę i ludzkość przed inwazją tajemniczych istot z innego wymiaru. Gra zaoferuje dynamiczną walkę, efektowne kombinacje ataków oraz starcia z potężnymi bossami. Niestety z powodu obsuwy, nie pobawimy się w maju, a kilka miesięcy później.

Lost Soul Aside z nową datą premiery

Yang Bing, dyrektor generalny Ultizero Games, a także reżyser gry poinformował: