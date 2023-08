Lords of the Fallen na kolejnej rozgrywce. Zobaczcie starcie z potężnym bossem

W zeszłym tygodniu mieliśmy okazję zobaczyć obszerny gameplay z Lords of the Fallen, w którym twórcy przedstawili najważniejsze elementy gry. Ponadto deweloperzy podzielili się szczegółami na temat wydajności nowego action-RPG na konsolach PlayStation 5 i Xbox Series X/S. Okazuje się jednak, że to nie koniec informacji związanych ze wspomnianym tytułem. Do sieci trafił bowiem kolejny gameplay, który pozwala sprawdzić, jak produkcja CI Games i Hexworks prezentuje się w akcji.

Nowy gameplay z Lords of the Fallen pokazuje walkę z bossem

Udostępniony przez IGN materiał trwa ponad 5 minut i składa się w całości z fragmentów rozgrywki. Gameplay przedstawia starcie z Tancredem – dość powolnym rycerzem wyposażonym we włócznię oraz tarczę. W tym przypadku kluczem do sukcesu jest umiejętne unikanie potężnych ataków obszarów i szybkie skracanie dystansu, by zadać przeciwnikowi obrażenia.