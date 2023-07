Lords of the Fallen na długiej rozgrywce. Zobaczcie najważniejsze elementy gry

Mikołaj Ciesielski

Blisko 18-minutowy materiał wideo skupia się na prezentacji różnych aspektów nowego action-RPG.

W połowie czerwca dowiedzieliśmy się, ile godzin zajmie ukończenie Lords of the Fallen. Wczoraj natomiast CI Games oraz studio Hexworks postanowili podzielić się kolejnymi szczegółami na temat wspomnianej produkcji. Do sieci trafił bowiem obszerny gameplay, który skupia się na prezentacji najważniejszych elementów nadchodzącego action-RPG. CI Games prezentuje obszerny gameplay z Lords of the Fallen Na opublikowanym przez wydawcę materiałów zaprezentowano kilka lokacji, które gracze będą mieli okazję odwiedzić w trakcie rozgrywki. W Lords of the Fallen każdy główny obszar ma być połączony z co najmniej dwoma innymi lokacjami, dzięki czemu gracze otrzymają swobodę eksploracji. Warto jednak pamiętać, że nadchodzące action-RPG będzie mogło pochwalić się mechaniką dwoistego świata.

W Lords of the Fallen gracze odwiedzą bowiem krainę żywych o nazwie Axiom, a także jej martwy odpowiednik zwiany Umbral. Każdy ze światów ma posiadać własne wyjątkowe ścieżki, wrogów, postacie, a także przedmioty. Przejście pomiędzy światami będzie jednak wiązać się ze zużyciem jednego z dwóch żyć. Warto mieć także na uwadze, że po śmierci w krainie żywych gracze odrodzą się dokładnie w tym samym miejscu w krainie umarłych i otrzymają ostatnią szansę na przetrwanie. Najnowszy gameplay przedstawia również tryb kooperacji, a także opcję tworzenia własnych punktów odpoczynku. Deweloperzy poświęcili także sporo czasu na prezentację systemu walki. W Lords of the Fallen oprócz standardowych ataków gracze będą mogli przypisać do kontrolera do czterech dodatkowych zdolności magicznych lub dystansowych. Dzięki temu starcia z oponentami mają zyskać na różnorodności i efektywności, a pojedynki będą dynamiczne.

