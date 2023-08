Lords of the Fallen ze szczegółami na temat wydajności na PS5 i Xbox Series X/S

CI Games ma świetne wieści dla posiadaczy konsol Sony i Microsoftu.

W zeszłym tygodniu mieliśmy okazję obejrzeć obszerny gameplay z Lords of the Fallen. We wspomnianym materiale przedstawiono najważniejsze elementy swojej produkcji. Okazuje się jednak, że nie jest to jedyna rzecz, którą w ostatnich dniach podzielili się twórcy. Deweloperzy opublikowali bowiem również wiadomość, która powinna ucieszyć wszystkich posiadaczy konsol PlayStation 5 i Xbox Series X/S. Lords of the Fallen nie zawiedzie posiadaczy PlayStation 5 i Xbox Series X/S pod względem płynności animacji W odpowiedzi na pytanie jednego z użytkowników portalu społecznościowego X (wcześniej Twitter) twórcy Lords of the Fallen podzielili się szczegółami na temat wydajności gry na wspomnianych sprzętach Sony i Microsoftu. Okazuje się, że CI Games i Hexworks nie zawiodą konsolowych graczy. Deweloperzy zapewniają bowiem, że nadchodzące action-RPG pozwoli rozgrywkę w 60 klatkach na sekundę zarówno na PlayStation 5, jak i Xbox Series X/S.

Niestety nie otrzymaliśmy żadnych informacji dotyczących rozdzielczości. Niewykluczone, że Lords of the Fallen – wzorem wielu innych dzisiejszych produkcji – zaoferuje graczom co najmniej dwa tryby graficzne. Na więcej szczegółów w tej kwestii musimy jednak jeszcze nieco poczekać.

