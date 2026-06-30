Soulslike na Dzikim Zachodzie. Ostatni projekt legendarnego Viktora Antonova

Dystopijne City 17 w Half-Life 2, mieszające wpływy wiktoriańskie i gotyckie Dunwall z Dishonored czy też retofuturystyczny świat Wolfenstein: The New Order. To wszystko Antonov.

Kiedy Soulsy spotykają pierwszoosobową westernową strzelankę

Niemniej w 2025 roku Bułgar zmarł w wieku 53 lat w nieujawnionych okolicznościach. Okazuje się jednak, że jeszcze przed śmiercią zdążył on stworzyć świat, w którym dziać się będzie akcja Guns of Eschaton. Mowa tutaj o świeżo zapowiedzianej produkcji Eschatology Entertainment, która stanowić ma połączenie gatunków FPS oraz soulslike. Gra zaprowadzi nas do umierającej Ameryki, która na nowo zamieniła się w swoisty Dziki Zachód. Niemniej w tym jego wydaniu na naszej drodze staną nie tylko żywi przeciwnicy, ale również i powołane do życia przez apokalipsę potężne monstra.