Soulslike na Dzikim Zachodzie. Ostatni projekt legendarnego Viktora Antonova

Viktor Antonov to postać ceniona w świecie gier. Wszak to wizje bułgarskiego artysty dały nam wiele cenionych za styl produkcji.
Dystopijne City 17 w Half-Life 2, mieszające wpływy wiktoriańskie i gotyckie Dunwall z Dishonored czy też retofuturystyczny świat Wolfenstein: The New Order. To wszystko Antonov.
Kiedy Soulsy spotykają pierwszoosobową westernową strzelankę
Niemniej w 2025 roku Bułgar zmarł w wieku 53 lat w nieujawnionych okolicznościach. Okazuje się jednak, że jeszcze przed śmiercią zdążył on stworzyć świat, w którym dziać się będzie akcja Guns of Eschaton. Mowa tutaj o świeżo zapowiedzianej produkcji Eschatology Entertainment, która stanowić ma połączenie gatunków FPS oraz soulslike. Gra zaprowadzi nas do umierającej Ameryki, która na nowo zamieniła się w swoisty Dziki Zachód. Niemniej w tym jego wydaniu na naszej drodze staną nie tylko żywi przeciwnicy, ale również i powołane do życia przez apokalipsę potężne monstra.
Szef studia Eschatology Entertainment, Fuad Kuliev, w swoim oświadczeniu stwierdził:
Jesteśmy niesamowicie zaszczyceni mogąc zaprezentować Guns of Eschaton, ostatni projekt ukształtowany przez niezwykłą wizję Viktora Antonova.
Od najwcześniejszych etapów produkcji miałem przywilej współtworzyć ten świat razem z Viktorem: gdzie idee, motywy i koncepcje ewoluowały dzięki jego talentowi w świat, który gracze zobaczą dzisiaj.
Wyobraźnia i twórcze dziedzictwo Viktora były stałym źródłem inspiracji podczas całego procesu deweloperskiego, a ta gra jest rezultatem niesamowitego, wspólnego wysiłku całego naszego zespołu, aby powołać tę wizję do życia. Jesteśmy dumni, że możemy podzielić się nią z graczami na całym świecie we współpracy z naszym wydawcą, 4Divinity.
GramTV przedstawia:
Guns of Eschaton ma łączyć ze sobą pierwszoosobową akcję z poziomem trudności i strategicznym podejściem znanymi z soulslike’ów. Tytuł ten ukaże się zarówno na komputerach osobistych, jak i na konsolach PlayStation 5 i Xbox Series X/S. Termin jego premiery pozostaje jednak na ten moment nieznany.
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