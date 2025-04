Lollipop Chainsaw RePOP z nową aktualizacją. Przygotujcie się na prawdziwy "koszmar"

Studio Dragami Games ogłosiło, że do gry Lollipop Chainsaw RePOP trafiła darmowa aktualizacja, która dodaje tryb Nightmare.

W nowym trybie Nightmare, bohaterka Juliet budzi się jako legendarna pogromczyni zombie. “Koszmar” odblokowuje się po ukończeniu gry z „happy endem” w trybie Original lub RePOP.

Tryb Nightmare trafił do Lollipop Chainsaw RePOP

Akcja rozgrywa się w mrocznej wersji liceum San Romero, będącej snem Juliet. Gra przebiega etapami, podobnie jak w trybie podstawowym, począwszy od prologu, ale przeciwnicy to teraz imienne, znacznie silniejsze zombie. Wrogowie typu „Voices of Darkness” również zostali ulepszeni. Zmieniono ich parametry i zachowania, co czyni ich groźniejszymi. Gracze mogą zdobywać specjalne przedmioty przebudzenia, które pozwalają Juliet w pełni rozwinąć jej zdolności i stoczyć jeszcze bardziej dynamiczne, akrobatyczne walki.