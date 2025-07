Little Nightmares 3 z nowym gameplayem. Pokazano Carnival i edycje specjalne

Tytuł trafi na rynek 10 października 2025 roku i będzie dostępny na PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S oraz Nintendo Switch (pre-ordery dla Switcha wystartują później). Zamówienia przedpremierowe zapewnią dostęp do zestawu strojów Dark Six oraz Little Nightmares Enhanced Edition na wybranych platformach.

Little Nightmares 3 pojawi się również w trzech edycjach specjalnych. Edycja Deluxe oferuje przepustkę Secrets of the Spiral (2 dodatkowe rozdziały i strój Ferryman) oraz 4 zestawy ubrań. Mirror Edition zawiera wszystko z Deluxe, a dodatkowo ścieżkę dźwiękową, artbook, metalowe pudełko, naklejki i figurkę. Spiral Edition zawiera wszystko z poprzednich wersji oraz 22-centymetrowy stojak na kontroler w formie Nome’a, dwustronny token i podświetlaną podstawkę dla figurki. Jakiś czas temu dowiedzieliśmy się o wymaganiach sprzętowych gry.