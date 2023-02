Lista premier na konsole Xbox i PC. Kolejna duża nowość w Xbox Game Pass

Jak co tydzień Microsoft zaprezentował pełną listę gier, które zadebiutują w przyszłym tygodniu na konsolach Xbox i komputerach osobistych. Tym razem na graczy czeka aż szesnaście premier, w tym oczekiwane Wo Long: Fallen Dynasty, które w dniu debiutu dostępny będzie w ramach Xbox Game Pass. Ponadto wśród nowości warto wyróżnić Brok the InvestiGator, Destiny 2: Lightfall, Scars Above oraz Bendy and the Dark Revival. Pełną listę znajdziecie poniżej.

Premiery gier na Xbox i PC (27 lutego – 3 marca 2023):