Linkin Park odwołuje koncert w Szwajcarii w ostatnich chwili z powodu problemów zdrowotnych w zespole

Zespół Linkin Park poinformował o nagłym odwołaniu piątkowego koncertu w Bernie (Szwajcaria), który miał się odbyć w ramach trasy From Zero World Tour. Powodem decyzji jest problem zdrowotny jednego z członków zespołu.

Niestety zespół nie podał informacji, który członek zespołu ma problemy ze zdrowiem i jakiego rodzaju jest to choroba/kontuzja. From Zero World Tour to pierwsza trasa koncertowa Linkin Park od czasu premiery albumu “From Zero” w listopadzie 2024 roku, pierwszego wydawnictwa od czasu “One More Light” (2017) oraz pierwszego z udziałem Emily Armstrong, nowej wokalistki, która zastąpiła tragicznie zmarłego Chestera Benningtona.

Trasa rozpoczęła się we wrześniu 2024 roku i potrwa do czerwca 2026, obejmując koncerty w Europie, Ameryce Północnej i Południowej. Kolejny występ zespołu zaplanowany jest na niedzielę, 23 czerwca, podczas festiwalu Hellfest w Clisson, Francja i powinien się odbyć już bez przeszkód, zgodnie z planem.