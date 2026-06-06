Limitowany laptop ze współpracy HP i Ferrari

HP zaprezentowało HP Limited Edition Scuderia Ferrari AI PC, czyli 14-calowy laptop opracowany we współpracy z Ferrari Design Studio.

Komputer wykorzystuje obudowę frezowaną metodą CNC z wykończeniem Rosso Magma, dolną pokrywę z włókna węglowego i szkła “Corning Gorilla”.

HP wymienia również dostępność w Wielkiej Brytanii, Szwajcarii, Francji, Włoszech, Hiszpanii, Niemczech, Japonii i Australii.

Laptop zadebiutuje w ofercie HP w Stanach Zjednoczonych 12 czerwca 2026 roku, w sugerowanej cenie detalicznej 5599 USD.

HP informuje, że każda sztuka będzie posiadać swój numer na rurce cieplnej znajdującej się na spodzie urządzenia.

System będzie sprzedawany w limitowanej serii 4999 numerowanych egzemplarzy.

HP podaje, że konstrukcja obejmuje ponad 2000 mikroperforacji w szklanej powierzchni, które wspomagają dopływ powietrza.

Zestaw zawiera również skórzane etui Poltrona Frau oraz zasilacz sygnowany marką Ferrari, przy czym HP zaznacza, że europejscy nabywcy muszą wybrać konfigurację z ładowarką, jeśli chcą, aby wspomniany zasilacz był dołączony do zestawu.

Jeśli chodzi o specyfikacje, HP wymienia procesor Intel Core Ultra X7 358H z układem graficznym Intel Arc B390 i wydajnością obliczeniową AI wynoszącą łącznie do 180 TOPS.

Opis laptopa wspomina o 64 GB pamięci RAM, systemie Windows 11 Pro oraz 14-calowym, dotykowym ekranie 3K BrightView Tandem OLED+ o jasności do 700 nitów i częstotliwości odświeżania 120 Hz.

Notebook wyposażony jest również w touchpad, podświetlenie każdego klawisza z osobnymi trybami niestandardowymi oraz pakiet zabezpieczeń HP Wolf Security for Business.

Zestaw portów obejmuje HDMI 2.1, dwa porty Thunderbolt 4 USB-C z obsługą DisplayPort 2.1, jeden port USB-C 10 Gbps z DisplayPort 1.4, jeden port USB-A 5 Gbps, gniazdo audio jack 3,5 mm oraz gniazdo K-lock.