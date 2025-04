Lilo i Stich zmażą plamę po Śnieżce? Film na otwarcie zarobi więcej od całkowitego wyniku Śnieżki

Za nieco ponad miesiąc do kin wejdzie Lilo i Stich, czyli aktorska wersja popularnej animacji Disneya z 2002 roku. Jakiś czas temu studio podzieliło się nowymi plakatami swojego nadchodzącego filmu, w którym niebieski kosmita „niszczył kultowe bajki”. Cała promocja wokół tej produkcji oparta jest na różnych żartach i podkreślaniu, że jest to komediowy film familijny. Dodatkowo Lilo i Stich zadebiutują w weekend w weekend z okazji Dnia Pamięci w Ameryce i już teraz pierwsze prognozy sugerują, że będzie to jedno z najwyższych weekendów otwarcia tego roku.

Lilo i Stich – film w pierwsze trzy dni zarobi więcej od całkowitego wyniku Śnieżki w Ameryce

Według serwisu Deadline Lilo i Stich zarobią w premierowy weekend ponad 100 milionów dolarów na rynku amerykańskim. Będzie to prawdopodobnie drugie najwyższe otwarcie w amerykańskich kinach w 2025 roku po Minecrafcie z 162,7 mln dolarów. Nawet ostatnia część Mission: Impossible ulegnie nowej produkcji Disneya, która zadebiutuje w kinach w tym samym dniu.