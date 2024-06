Life is Strange: Double Exposure na rozgrywce. Mamy blisko 20-minutowy gameplay

Zobaczcie, jak prezentuje się nowa odsłona Life is Strange.

Na Xbox Games Showcase 2024 mieliśmy okazję zobaczyć pierwszy zwiastun Life is Strange: Double Exposure. Wówczas zaproszono również graczy na prezentację rozgrywki ze wspomnianej produkcji. Square Enix oraz deweloperzy ze studia Deck Nine Games dotrzymali słowa i pokazali wczoraj blisko 20-minutowy gameplay z nadchodzącej odsłony serii Life is Strange.

Square Enix i Deck Nine Games prezentują prawie 20-minutowy gameplay z Life is Strange: Double Exposure

Przygotowany przez Deck Nine Games gameplay pochodzi z początkowego etapu Life is Strange: Double Exposure. Udostępnione fragmenty rozgrywki pokazują Max, która wspólnie ze swoimi przyjaciółmi obserwuje deszcz meteorytów. W materiale nie brakuje oczywiście rozmów z postaciami niezależnymi i wyborów, które mogą mieć wpływ na przebieg opowieści. Całość kończy się poszukiwaniami Safi, które prowadzą do dramatycznego odkrycia.