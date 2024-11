Liczyliście na sequel filmu Wolfs? Możecie o tym zapomnieć

Apple zdecydowało się nie realizować sequela filmu Wolfs w reżyserii Jona Wattsa, w którym główne role zagrali Brad Pitt i George Clooney. Informację potwierdził sam Watts podczas promocji swojego nowego serialu Załoga rozbitków osadzonego w uniwersum Gwiezdnych wojen.

Wolfs 2 wyrzucono do kosza

„Nie sądzę, żeby powstał sequel 'Wolfs',” przyznał reżyser, pozostawiając los projektu definitywnie zamknięty. Wolfs zadebiutował w kinach jedynie na tydzień, zanim trafił na Apple TV+, gdzie szybko stał się najczęściej oglądanym filmem w historii platformy. Mimo komercyjnego sukcesu na streamingu, film zebrał mieszane recenzje, osiągając wynik 66% na Rotten Tomatoes. Krytycy byli podzieleni co do jakości produkcji, co najprawdopodobniej wpłynęło na decyzję Apple (choć mogłoby się wydawać, że to liczby wyświetlania powinny być istotniejsze).