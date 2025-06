Letnia wyprzedaż Steam 2025 coraz bliżej – kiedy startuje i czego się spodziewać?

Steam Summer Sale 2025 startuje za niedługo Już w czwartek 26 czerwca o godzinie 19:00 czasu polskiego na platformie Valve pojawią się setki gier w niższych cenach. To największa okazja do zakupów w pierwszej połowie roku, a promocja potrwa do 10 lipca.

Na razie Valve nie opublikowało zapowiedzi wyprzedaży, ale tradycyjnie możemy spodziewać się obniżek cen największych hitów ostatnich miesięcy i lat. Promocje mogą objąć takie tytuły jak Elden Ring, Baldur’s Gate III, Cyberpunk 2077 (w kontekście nadchodzącej aktualizacji 2.3) czy Red Dead Redemption 2. Możliwe, że pojawią się też nowości, w tym Black Myth: Wukong, Clair Obscur: Expedition 33 i Stellar Blade.